Com'è andata l'audizione dei CEO delle grandi piattaforme al Congresso (Di giovedì 30 luglio 2020) Pramila Jayapal today asked Mark Zuckerberg whether he "threatened" Instagram co-founder Kevin Systrom and Snap CEO Evan Spiegel by saying he would clone their products if they didn't sell to ... Leggi su ilpost

biticonjustine : pre-quarantine - GiuseppeConteIT : Non bisogna generare confusione nella popolazione: la proroga dello stato di emergenza non significa affatto tornar… - Marcozanni86 : Allucinante la cruda chiarezza con cui il direttore di uno dei principali quotidiani italiani dice che la democrazi… - filippo_bolli : RT @marifcinter: Tardelli: 'Io direi che bisognerebbe smetterla con queste critiche alla Juve. Ognuno decide di mettere ciò che vuole. Se i… - ktyflower : me l'ero perso questo -

Ultime Notizie dalla rete : Com è Com’è andata l’audizione dei CEO delle grandi piattaforme al Congresso Il Post Aperta per ferie: la biblioteca di Empoli per chi rimane in città

La biblioteca di Empoli non effettuerà la consueta chiusura nelle settimane centrali del mese di agosto, per andare incontro a tutte le esigenze delle persone che resteranno a Empoli. Questo grazie al ...

Ex sindaco incatenato per i letti di terapia intensiva all’ospedale di Volterra

Protesta di fronte al palazzo che ospita il consiglio regionale a Firenze. Pochi i manifestanti, tra cui anche Marco Buselli VOLTERRA. «Ci spettano. I tre posti letto di terapia intensiva sono per Vol ...

La biblioteca di Empoli non effettuerà la consueta chiusura nelle settimane centrali del mese di agosto, per andare incontro a tutte le esigenze delle persone che resteranno a Empoli. Questo grazie al ...Protesta di fronte al palazzo che ospita il consiglio regionale a Firenze. Pochi i manifestanti, tra cui anche Marco Buselli VOLTERRA. «Ci spettano. I tre posti letto di terapia intensiva sono per Vol ...