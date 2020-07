Cittadella, presidente Gabrielli: “Colloquio con Tacopina per un’idea” (Di giovedì 30 luglio 2020) Si trova oggi a Catania l'avvocato italo-americano Joe Tacopina che è anche un imprenditore con la passione per il calcio. Dalla città etnea domani mattina, quando partirà in aereo alla volta di Venezia, porterà via qualche bella immagine di Torre del Grifo centro sportivo del Catania che ha visitato e qualche idea per poter acquisire la proprietà del club in tempi imprecisati. Ma Tacopina ha anche altre operazioni in corso. Dalle colonne del Corriere del Veneto, Andrea Gabrielli, presidente del Cittadella, parla del colloquio con Tacopina: "Da sempre le nostre società hanno ottimi rapporti e ci siamo scambiati qualche idea al termine del primo tempo. Abbiamo parlato anche del Tombolato? Ci siamo solo scambiati qualche idea. Ognuno ha ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Cittadella, presidente Gabrielli: 'Colloquio con Tacopina per un'idea' - - cmnewsit : Calabria: Il Presidente Antonio De Caprio ha incontrato, alla Cittadella regionale, il consigliere nazionale delle - ilgiornaledv : Presidente Regione visita cantiere cittadella sanitaria di Treviso. “Sarà un vero Policlinico universitario. Il pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Cittadella presidente Dettaglio articolo Regione Veneto TARQUINIA - Il nuovo vescovo della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, Mons.

Il presidente di Semi di Pace ... Marino Sabatino, ha consegnato simbolicamente a Mons. Ruzza, la chiave della Cittadella per significare la decisa disponibilità di Semi di Pace a collaborare in piena ...

Regione. “Il futuro è Calabria”, grande partecipazione alla prima giornata dell’evento

È servito per recepire i punti di vista, le sensazioni e le proposte dei diversi attori della rappresentanza della regione nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione comunitaria la prima giorna ...

Il presidente di Semi di Pace ... Marino Sabatino, ha consegnato simbolicamente a Mons. Ruzza, la chiave della Cittadella per significare la decisa disponibilità di Semi di Pace a collaborare in piena ...È servito per recepire i punti di vista, le sensazioni e le proposte dei diversi attori della rappresentanza della regione nell’ambito dell’avvio della nuova programmazione comunitaria la prima giorna ...