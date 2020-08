Che Dio ci aiuti 6 riprese ad Assisi, foto dal set con Elena Sofia Ricci e tutto il cast (Di giovedì 30 luglio 2020) Che Dio ci aiuti 6 riprese con Elena Sofia Ricci, Suor Angela gira nel cuore di Assisi, spopola la nuova coppia Pierpaolo Spollon e Gianmarco Saurino Sono in corso le riprese di Che Dio ci aiuti 6 ad Assisi, la nuova location della sesta stagione. Tantissimi curiosi hanno affollato le vie della città umbra alla ricerca di Suor Angela e dei protagonisti della fiction diretta da Stefano Vicario. Tra un ciak e l’altro, con le dovute misure anti-Covid 19, Elena Sofia Ricci in ... Leggi su spettacoloitaliano

Ultime Notizie dalla rete : Che Dio Che Dio ci aiuti: Azzurra suora nella 6° stagione? Le parole dell’attrice Gogo Magazine Il Papa: "La Chiesa è come una barca in balia della tempesta"

La Chiesa è sempre come una "barca in balia della tempesta" e "in ogni epoca incontra venti contrari, a volte prove molto dure". Lo ha detto Papa Francesco durante la preghiera dell'Angelus, aggiungen ...

Papa Francesco: "La chiesa in Libano sia vicina al popolo con cuore aperto"

Sono rivolte al Libano e alla sua “catastrofe”, le parole di Papa Francesco durante l’Angelus a Piazza San Pietro. Bergoglio richiama tutti a “collaborare”. Poi il ricordo della bomba atomica di 75 a ...

