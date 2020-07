Caso Open Arms, voto in Senato: Salvini a processo (Di giovedì 30 luglio 2020) Open Arms, il Senato autorizza il processo a Matteo Salvini. Il leader della Lega: “Sono orgoglioso di aver difeso l’Italia: lo rifarei e lo rifarò” L’aula del Senato ha autorizzato il processo nei confronti dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il Caso della nave Open Arms. L’imputazione, ricorda l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), è sequestro di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

