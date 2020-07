Calendario Serie A 2019/2020: date, risultati e classifica (Di giovedì 30 luglio 2020) Calendario Serie A 2019/2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio La Juventus, superando 2-0 in casa la Sampdoria nella 36ª giornata, ha matematicamente vinto il suo 36° Scudetto, il 9° consecutivo, con due giornate d’anticipo, dominando ancora una volta la Serie A. Calendario Serie A 2019/2020: il massimo campionato italiano, dopo la lunga sospensione per l’emergenza Coronavirus, ha riaperto ufficialmente i battenti sabato 20 giugno 2020, dopo l’accordo fra la Lega e il Governo e la definizione di un protocollo cui società e atleti dovranno rigorosamente attenersi. Nel 2019/20, dopo ... Leggi su calcionews24

Inter : ?? | CALENDARIO #AtalantaInter, ultima giornata della @SerieA 19/20, si giocherà sabato 1 agosto alle ore 20.45 ??

Il campionato di Serie A si avvicina alla sua conclusione. Dopo lo stop a causa dell'emergenza coronavirus e il ritorno in campo con un calendario super "stretto", mancano gli ultimi match per ...