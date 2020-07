Beve da bottiglietta d’acqua, “sapore strano, poi bruciori e nausea” per assessore di Gorizia (Di giovedì 30 luglio 2020) Una corsa all’ospedale per una bottiglietta d’acqua comprata a un distributore del Comune: è la disavventura vissuta dall’assessore del Comune di Gorizia Roberto Sartori. Come si legge sul quotidiano Il Piccolo, martedì mattina Sartori ha acquistato una bottiglietta d’acqua per poi notare subito un sapore strano, amarognolo, e dei consequenziali bruciori allo stomaco. “Sapore strano, poi bruciori e nausea”, quindi l’allerta ai colleghi e la corsa in ospedale. Nel frattempo sul distributore lascia un cartello per evitare ad altri lo sfortunato incidente. Analizzata la bottiglietta, si sarebbe rivelata la presenza di una sostanza caustica, causa delle lesioni “lievi” a ... Leggi su ilfattoquotidiano

