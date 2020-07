Barcellona-Napoli, Mertens: “Può succedere di tutto, Gattuso ha un piano preciso” (Di giovedì 30 luglio 2020) Dries Mertens si proietta alla sfida di Champions League contro il Barcellona.Napoli, De Laurentiis ammette: “Inizio Serie A il 12 settembre una follia, ecco cosa mi ha detto Gravina”L'attaccante belga del Napoli, fresco di rinnovo con i partenopei, si concentra in vista del match valido per il ritorno degli ottavi di finale della competizione europea. Il recordman dei partenopei, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così in ottica prossimi impegni.VIDEO Inter-Napoli, l’analisi di Gattuso: “C’è una cosa che non mi piace, come la storia dell’alzatore…”"Sabato sarà una partita importante contro la Lazio, poi penseremo al Barcellona. Serve ... Leggi su mediagol

