Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 29 luglio: Superquark vince per un soffio su Come sorelle (Di giovedì 30 luglio 2020) Su Rai1 Superquark vince il prime time con 2.053.000 telespettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 la serie turca Come sorelle è piaciuta a 1.982.000 spettatori pari all’11.4% di share. Ascolti tv prime time Su Rai3 l’ultima puntata di Chi l’ha visto? condotta da Federica Sciarelli, che tornerà nella prossima stagione, è stata seguita da 1.540.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%. Su Italia 1 per Chicago Fire si sono sintonizzati 1.353.000 spettatori (7.6%). Su Rai2 per Novantesimo Minuto Notte Goal 1.079.000 gli spettatori appassionati pari al 5.5%. Su Rete4 la pellicola di Salvatores Oscar miglior film straniero nel 1992, Mediterraneo, è stata vista da 705.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Riusciranno i nostri eroi a ... Leggi su tvzap.kataweb

