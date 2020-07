Ape24 – La rivolta delle scimmie (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAnche le scimmie hanno i loro problemi, specialmente quelle thailandesi. A Lopburi, località poco più a nord della capitale Bangkok, si sta verificando una delle dirette conseguenze della pandemia Covid-19. Il territorio è popolato da scimmie che hanno invaso le strade cittadine in cerca di cibo. L’assenza di turisti ha causato tra i macachi una vera carestia, visto che i visitatori usavano donar loro la frutta, in particolar modo banane. Nelle ultime settimane con il lockdown quella fonte di approvvigionamento è venuta meno e tocca arrangiarsi. Le immagini che circolano in rete da diverso tempo, rilanciate da alcune testate italiane nelle scorse ore, sono impressionanti: migliaia di scimmie si danno battaglia per accaparrarsi le poche razioni di cibo in ... Leggi su anteprima24

