Allarme per un Focolaio di Covid Partito da un Matrimonio, Tutti gli Invitati Finiscono in Quarantena (Di giovedì 30 luglio 2020) Sono in 90 i partecipanti del Matrimonio festeggiato a Nicosia, in provincia di Enna lo scorso 26 luglio, un invitato è risultato positivo dopo il rientro in Germania. Un'altro possibile Focolaio si è scatenato a seguito di un Matrimonio, era stato celebrato il 26 luglio scorso a Nicosia, nell'ennese, ora 90 Invitati sono finiti in Quarantena a seguito di una positività. Una volta arrivata la notizia che uno dei presenti al rientro in Germania, dove vive e lavora è risultato positivo, sono scattati tamponi e l'isolamento per chi è venuto in stretto contatto con l'uomo nei 15 giorni precedenti. Una donna, venuta a contatto con il positivo è già stata ricoverata all'ospedale di Catania, stessa cosa per il primo ...

Il matrimonio rischia di trasformarsi in un focolaio di Covid19. Nell’ennese, a Nicosia, circa 90 persone sono state messe in quarantena dopo aver partecipato ad un matrimonio. L’allarme è scattato do ...

Il botto nei contagi è arrivato nel giorno in cui il Gimbe ha suonato un allarme, mettendo in evidenza come nell'ultima settimana l'aumento dei casi sia arrivato al 23 per cento.

