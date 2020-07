Visiere alle maestre? Sempre più caos: c'è il piano senza i fondi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo due mesi di attesa, ci sono le date. E pure le incognite. I nidi pubblici del Comune di Roma riapriranno i battenti il 9 settembre, le scuole materne invece il 14. Il Campidoglio ha (finalmente) definito il piano di riapertura dei servizi educativi e scolastici dedicati ai bambini nella fascia di età compresa da 0 a 6 anni. Ma restano gli interrogativi per i genitori. Avvio in gradualità: prima i già frequentanti, poi i nuovi ingressi. L'accesso ai servizi prevede la firma da parte delle famiglie di un “patto di corresponsabilità” riguardo la salute dei piccoli. In base al principio della stabilità dei gruppi, ogni singolo gruppo opererà in modo autonomo e non avrà interazioni con altri gruppi di bambini presenti nella struttura. Non si potranno portare oggetti e materiali da casa, ad esclusione ... Leggi su iltempo

siceid : @colvieux Sono in Toscana in questi giorni. In molti locali è così come dici, alla coop addirittura le visiere. In… -

Ultime Notizie dalla rete : Visiere alle Svau ancora in prima linea: consegnati visiere e gel igienizzante all'ospedale Cronache Maceratesi Svau di nuovo a sostegno dell'ospedale di Civitanova: donati 50 visiere e 250 flaconi di gel

ha consegnato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche 50 visiere e circa 250 flaconi di gel per le mani. Dal primo momento dell’emergenza, la Svau non ha mai interrotto l’aiuto alle ...

Svau ancora in prima linea:

Il Covid-19 non è scomparso. Lo sa bene l’associazione di volontariato Svau (soccorritori volontari aiuti umanitari) di Civitanova che è tornata davanti al Pronto soccorso di Civitanova, come qualche ...

ha consegnato al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche 50 visiere e circa 250 flaconi di gel per le mani. Dal primo momento dell’emergenza, la Svau non ha mai interrotto l’aiuto alle ...Il Covid-19 non è scomparso. Lo sa bene l’associazione di volontariato Svau (soccorritori volontari aiuti umanitari) di Civitanova che è tornata davanti al Pronto soccorso di Civitanova, come qualche ...