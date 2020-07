Virtus Entella, Gozzi sul futuro di Boscaglia: “Lui e il Palermo? Ecco tutta la verità”. Il club rosa… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Quale futuro per Roberto Boscaglia?Nonostante manchino poche settimane alla partenza della compagine rosanero per il ritiro pre-campionato che si svolgerà a Petralia Sottana, in casa Palermo resta ancora un importante nodo da sciogliere: quello relativo alla scelta del tecnico che guiderà Mario Alberto Santana e compagni in Serie C. Il club di viale del Fante, infatti, prosegue il suo casting alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Rosario Pergolizzi. Tra i nomi circolati con più insistenza nelle ultime settimane, quello dell'attuale tecnico della Virtus Entella. Il coach originario di Gela, al momento, è legato alla società ligure da un contratto che scadrà il 30 giugno 2021.“Adesso che abbiamo conquistato ... Leggi su mediagol

La Virtus Entella ha disputato un buon campionato, raggiungendo una salvezza tranquilla e senza troppi affanni. Meriti dei calciatori, che in campo hanno dato sempre il massimo, ma meriti anche all’al ...

