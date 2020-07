Vampire: The Masquerade - Shadows of New York si mostra nel trailer di debutto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Draw Distance ha pubblicato il primo trailer del romanzo visivo Vampire: The Masquerade - Shadows of New York, l'espansione standalone di Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.Qui sotto riportiamo a descrizione dell'espansione pubblicata sulla pagina Steam:"Non sei nessuno. Un reietto nella tua setta vampirica. Un prigioniero politico senza alcun valore particolare. Ma quando il leader Anarch di New York va incontro ad una fine raccapricciante, tra tutti i succhiasangue della metropoli, sei tu quello scelto per indagare. Non commettere errori: questa è ovviamente una trappola, un'altra mossa nell'orribile gioco di Jyhad, l'eterna lotta per il potere tra le generazioni di vampiri in guerra. Ma tu sei Lasombra, e se ... Leggi su eurogamer

santaragione : RT @ludologica: Da zero a Steam: Lorenzo Redaelli (classe 2019) ha creato la sua visual novel Milky Way Prince: The Vampire all'Università… - Icyfakereal : @katherinefake_ @realfakedodo_ @Arielfakee1 @DerekHRealFake Ma chi sei? Aiut, the vampire diaries? - GamingTalker : Vampire The Masquerade Shadows of New York, nuovo trailer e dettagli sull'espansione standalone di Coteries of New… - chiaraawae : aiuto, mi seguono le sirene, ora quelli di the vampire diaries, chi altro? ahahahah - ludologica : Da zero a Steam: Lorenzo Redaelli (classe 2019) ha creato la sua visual novel Milky Way Prince: The Vampire all'Uni… -

Ultime Notizie dalla rete : Vampire The Vampire The Masquerade Shadows of New York, nuovo trailer e dettagli sull’espansione standalone di Coteries of New York GamingTalker Vampire The Masquerade Shadows of New York, nuovo trailer e dettagli sull’espansione standalone di Coteries of New York

Lo studio polacco Draw Distance ha pubblicato un nuovissimo trailer di Vampire: The Masquerade – Shadows of New York, una nuova visual novel della serie di Vampire: The Masquerade in uscita su PC, PS4 ...

Martina Nasoni oggi penetrante e sensuale, scollatura corre parallela al decolleté: «Capolavoro!»

Si lascia ‘catturare’ in versione vampira l’ex gieffina, amatissima e protetta dal seguito social. Quasi 280 mila followers conquistati con la semplicità e il fare non artefatto mostrati ...

Lo studio polacco Draw Distance ha pubblicato un nuovissimo trailer di Vampire: The Masquerade – Shadows of New York, una nuova visual novel della serie di Vampire: The Masquerade in uscita su PC, PS4 ...Si lascia ‘catturare’ in versione vampira l’ex gieffina, amatissima e protetta dal seguito social. Quasi 280 mila followers conquistati con la semplicità e il fare non artefatto mostrati ...