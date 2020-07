«Test Covid entro l’1 settembre solo ai prof dei corsi di recupero» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Acerra: «Il ministero sta compilando gli elenchi del personale da sottoporre agli esami» I medici di famiglia: «Aspettiamo ancora i kit». Viale: «Task force anti-virus nelle scuole» Leggi su ilsecoloxix

nzingaretti : Test #Covid ai viaggiatori che arrivano in autobus da Paesi a rischio. Presto un’ordinanza per rafforzare le misure… - Corriere : L’attrice Anna Camp: «Ho preso il Covid l’unica volta in cui non avevo la mascherina» - zaiapresidente : ??? RISULTATI IN MENO DI 7 MINUTI: ecco come funziona il test rapido per lo screening del Covid-19 spiegato dal Dot… -

Ultime Notizie dalla rete : Test Covid «Test Covid entro l’1 settembre solo ai prof dei corsi di recupero» Il Secolo XIX Coronavirus: altri 1.270 morti negli Stati Uniti, record in Florida

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per coronavirus in 24 ore, per un totale di quasi 150.700 vittime. Lo riporta la Johns Hopkins University, che conta 68.086 nuovi contagi in un gior ...

Fed dovish, trimestrali e test Pil tedesco e Usa: i temi caldi sui mercati

I mercati europe si preparano ad aprire la seduta odierna poco mosse, in una giornata densa di appuntamenti. Si concentrano stamattina sulle indicazioni che sono arrivate ieri sera dalla Federal Reser ...

Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per coronavirus in 24 ore, per un totale di quasi 150.700 vittime. Lo riporta la Johns Hopkins University, che conta 68.086 nuovi contagi in un gior ...I mercati europe si preparano ad aprire la seduta odierna poco mosse, in una giornata densa di appuntamenti. Si concentrano stamattina sulle indicazioni che sono arrivate ieri sera dalla Federal Reser ...