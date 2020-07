Temptation Island: durissimo attacco di un ex gieffino vip ad Antonella e Pietro. Domani l’ultima puntata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono stati forse la coppia più discussa di questa edizione di “Temptation Island”. Ora li critica un personaggio d’eccezione: Antonio Zequila, ex coinquilino della del showgirl nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Persino alcuni quotidiani riportano le sue dichiarazioni al vetriolo: cos’ha detto? Vediamolo subito! Temptation Island: le parole di Antonio Zequila Per l’attore napoletano, che anni fa ha partecipato all’ “Isola dei Famosi”, Antonella Elia e Pietro Delle Piane seguirebbero “un copione già scritto” (accusa per la verità comune a tutti i reality e a “Uomini e Donne”). Sostiene che fingerebbero di ... Leggi su pianetadonne.blog

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - TemptationITA : Vi aspettiamo DOMANI in prima serata su Canale 5 per la PUNTATA FINALE: le coppie si rincontreranno al falò di conf… - blogtivvu : Temptation Island, Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono usciti insieme? L’indizio - shark2208 : L’incredibile serie di cattiverie dette da #pietro sulla sua fidanzata #AntonellaElia (fermatelo) #TemptationIsland… - katya77474537 : RT @stanzaselvaggia: Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. -