Su Autostrade si tratta ancora. Atlantia vuole tornare allo schema concordato con Conte (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sono passati quindici giorni dalla lunga notte di palazzo Chigi, quella della trattativa last minute con i Benetton per sancire il nuovo corso di Autostrade a quasi due anni dal crollo del ponte Morandi a Genova. Ma il primo passo ufficiale dell’intesa, già in ritardo rispetto alla data concordata del 27 luglio, è diventato ancora più complicato nelle ultime ore. Atlantia, la società attraverso cui i Benetton controllano Autostrade, avrebbe presentato una controproposta alla Cassa depositi e prestiti, la società controllata dal Tesoro che sarà il socio forte del nuovo corso. È una controproposta che dice due cose. La prima: lo schema della Cassa, che modifica quello concordato con il Governo, non va bene. La ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade tratta Su Autostrade si tratta ancora. Atlantia vuole tornare allo schema concordato con Conte L'HuffPost Disagi e code sull'A14: la procura apre un fascicolo dopo l'esposto di Marsilio

Disagi e code sull'A14: la procura ha deciso di aprire un fascicolo dopo l'esposto del governatore Marsilio in riferimento ai continui problemi provocati dai lavori lungo il tratto abruzzese dell'auto ...

Riaperto tratto A1 dopo deragliamento treno merci

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - A seguito degli interventi di messa in sicurezza del cavalcavia ferroviario, al km 741, interessato nel primo pomeriggio dal deragliamento di un treno merci, è stato riaperto ...

