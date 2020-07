Stasera in tv | 29 luglio 2020 | Resident Evil Afterlife con Milla Jovovich (Di mercoledì 29 luglio 2020) Andrà in onda mercoledì 29 luglio alle ore 21.20 in prima serata sul canale Rai4 il film Resident Evil: Afterlife, action del 2010 diretto e sceneggiato da Paul W. S. Anderson, quarto capitolo della saga cinematografica basata sui videogiochi Capcom. Resident Evil: Afterlife, action del 2010 diretto e sceneggiato da Paul W. S. Anderson, quarto … L'articolo Stasera in tv 29 luglio 2020 Resident Evil Afterlife con Milla Jovovich proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

