Simona Ventura conduttrice di Lip Sync Battle? Gara fra Vip in playback (Di mercoledì 29 luglio 2020) Date a Simona Ventura quel che è di Simona Ventura. Cioè un bel programma dove dimostrare – ancora una volta – di che pasta è fatta! Lyp Sinc Battle potrebbe fare al caso suo: uno show tutto nuovo (almeno in Italia) che coinvolge personaggi famosi pronti a darsi battaglia a suon di playback. Per la … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

EnfantProdige : RT @bubinoblog: INDISCREZIONE BUBINOBLOG, PER SIMONA VENTURA ARRIVA LIP SYNC BATTLE? - carpi_ale : RT @bubinoblog: INDISCREZIONE BUBINOBLOG, PER SIMONA VENTURA ARRIVA LIP SYNC BATTLE? - mxrcov : Voglio tatuarmi una corona come Simona Ventura - VanityFairIt : C'è chi dice che possano sposarsi il 5 agosto: «Dopo un anno e mezzo, abbiamo capito che i tempi sono maturi» ??????… - BITCHYFit : Simona Ventura: le indiscrezioni sul suo futuro televisivo -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura, che sposerà «prestissimo» Giovanni Terzi a Rimini Vanity Fair Italia Simona Ventura conduttrice di Lip Sync Battle? Gara fra Vip in playback

Date a Simona Ventura quel che è di Simona Ventura. Cioè un bel programma dove dimostrare – ancora una volta – di che pasta è fatta! Lyp Sinc Battle potrebbe fare al caso suo: uno show tutto nuovo (al ...

Al Bano e Loredana Lecciso, la confessione di Jasmine Carrisi: "Sono genitori severi"

Jasmine Carrisi racconta il suo rapporto con il padre Al Bano e con la madre Loredana Lecciso, e parla della sua carriera musicale dopo il primo brano 'Ego'.

Date a Simona Ventura quel che è di Simona Ventura. Cioè un bel programma dove dimostrare – ancora una volta – di che pasta è fatta! Lyp Sinc Battle potrebbe fare al caso suo: uno show tutto nuovo (al ...Jasmine Carrisi racconta il suo rapporto con il padre Al Bano e con la madre Loredana Lecciso, e parla della sua carriera musicale dopo il primo brano 'Ego'.