Senti chi Mangia: Benedetta Parodi da settembre su La 7 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Benedetta Parodi E ritorno fu. Annunciato qualche mese fa con un titolo diverso – e probabilmente con un’idea in parte diversa (Chiama Benedetta) – è previsto per il 14 settembre il rientro su La7 di Benedetta Parodi. La giornalista – che è stata di casa sulla rete di Urbano Cairo dal 2011 al 2013 con I Menù di Benedetta – sarà al timone di Senti Chi Mangia, dove la attendono nuove sfide ai fornelli. Stando a quanto riporta Dagospia, il programma andrà in onda nella fascia pomeridiana, dal lunedì al venerdì, alle 18. Il nuovo cooking show vedrà protagonisti due chef professionisti come Felix Lo Basso ed Eugenio Boer, insieme a due sfidanti ... Leggi su davidemaggio

Nick Cave vuole un pianoforte Fazioli ma l'azienda italiana non sa chi sia: "Chi è? È un attore?"

Essere uno dei più grandi cantautori esistenti, uno dei pilastri della musica moderna, e sentirsi chiedere “chi è” prima di avere il telefono riattaccato in faccia. È quanto successo a Nick Cave con l ...

La Lamborghini di Lorenzo scatena il web. "Umili chi sta male" e lui replica che...

Qualcuno gli scrive che sarebbe meglio vedere immagini di chi aiuta chi sta morendo, la costruzione di una scuola, aiuti a chi cerca il vaccino e lui replica: "Questo spetta ai Governi. Chi lo fa in p ...

