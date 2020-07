Sampdoria-Milan, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sampdoria-Milan si giocherà alle 19,30 a Marassi. I rossoneri sono imbattuti da marzo e vogliono continuare la striscia di risultati positivi e dare continuità al progetto di Stefano Pioli, fresco di rinnovo contrattuale. Ecco le formazioni ufficiali della gara: Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Depaoli, Linetty, Vieira, Jankto; Ramirez; Quagliarella All: Ranieri Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic All: Pioli Foto: Twitter ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

