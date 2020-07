Roberta Di Padua critica Annamaria | Atto di coraggio e scelte sbagliate a Temptation Island (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roberta Di Padua si scaglia contro la coppia formata da Antonio e Annamaria durante la puntata di ieri di Temptation Island. La dama infatti, spiega quello che realmente pensa di Annamaria, quali sono state le sue parole? La dama del parterre femminile di Uomini e Donne continua la sua estate immersa nel lavoro e negli … L'articolo Roberta Di Padua critica Annamaria Atto di coraggio e scelte sbagliate a Temptation Island proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Padua

Notizie.it

Da quando è seduta nel parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua non ha avuto molta fortuna coi cavalieri. La dama si è messa in gioco più volte, senza mai celare i propri ...Roberta Di Padua, popolare dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha debuttato in una pubblicità. Tra le Instagram Stories della donna sono infatti apparse delle clip che la vedono protagonista di uno ...