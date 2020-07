Repubblica: Osimhen-Napoli, oggi l’annuncio ufficiale sui social (Di mercoledì 29 luglio 2020) Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, sarà oggi il giorno dell’annuncio ufficiale del passaggio di Victor Osimhen al Napoli. Ieri ci sono stati altri contatti tra il direttore sportivo Giuntoli e il procuratore dell’attaccante, D’Avila. L’acquisto è cosa fatta. “Ieri nuovi contatti tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e William D’Avilia: il procuratore di Victor Osimhen. L’acquisto dell’attaccante nigeriano, 22 anni, è ormai cosa fatta (50 milioni al Lille più il cartellino del portiere Karnezis) e oggi è atteso l’annuncio ufficiale, come al solito attraverso i social. I due club lavorano pure allo scambio Gabriel-Ounas, ... Leggi su ilnapolista

Donenica 16i luglio, ieri. Otto giorni alla fine del campionato, 14 al crocevia di Barcellona. L’otto agosto a tarda sera il Napoli saprà se andrà subito in vacanza o passerà ai quarti di Champions, m ...È il giorno dell'ufficialità per l'acquisto di Victor Osimhen. Il Napoli ha infatti messo a punto gli ultimi dettagli della trattativa con il Lille, che incasserà 50 milioni più bonus per la cessione ...