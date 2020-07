Regina Elisabetta, la figlia Anna le insegna videochiamare: “Riesci a vedere?”. E poi la prende in giro (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Riesci a vedere tutti? Dovresti avere sei persone sullo schermo”, chiede la principessa Anna. “Beh, ne vedo quattro”, risponde imperturbabile Elisabetta II. E ancora Anna: “Ok, non hai bisogno di vedere me, sai che aspetto ho”. Questo è il botta e risposta che si è tenuto in diretta tra la Regina Elisabetta e sua figlia, la principessa Anna, durante la prima videochiamata ufficiale in pubblico della Sovrana, avvenuta nei mesi scorsi, quando ancora c’era il lockdown. La scena è stata immortalata in un filmato pubblicato sui social e diventato virale, che fa parte di un documentario che sarà trasmesso nei prossimi giorni dall’emittente britannica ItvNews. Nel video si vede Anna ... Leggi su ilfattoquotidiano

