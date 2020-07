Probabili formazioni Lecce-Parma: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Lecce-Parma, match della trentottesima e ultima giornata di Serie A 2019/2020. Le due squadre scenderanno in campo alle 20:45 di domenica 2 agosto nella cornice del Via del Mare. Quale sarà il risultato finale al termine dei novanta minuti di gioco? Scopriamolo insieme a partire dal fischio d’inizio. La diretta tv sarà invece assicurata in esclusiva da Sky Sport mentre sarà possibile seguire il match in streaming sulla piattaforma Sky Go. Lecce – Liverani e non cambia e schiera il 4-3-2-1 della stagione. Saponara e Falco pronti ad agire alle spalle di Lapadula mentre Rispoli torna dalla squalifica. Parma – Out Grassi, Scozzarella, Cornelius ed Hernani. Uno tra Kulusevski, Caprari e Gervinho dovrebbe ... Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieATIM Le probabili formazioni di Genoa-Verona: orario e come vedere in tv il match della trentottesima giorn… - sportface2016 : #SerieATIM Le probabili formazioni di Lecce-Parma: orario e come vedere in tv il match della trentottesima giorna… - sportface2016 : #SerieATIM Le probabili formazioni di Napoli-Lazio: orario e come vedere in tv il match della trentottesima giorn… - LAROMA24 : ????@TorinoFC_1906-@OfficialASRoma 1-2! I giallorossi trovano il vantaggio in rimonta con @EdDzeko e @ChrisSmalling… - sowmyasofia : Venezia-Perugia, probabili formazioni -