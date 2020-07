Osimhen, l'allenatore alle giovanili della Nigeria: "Risolverà i problemi del Napoli!" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Emmanuel Amunike, ex allenatore di Osimhen alle giovanili della Nazionale della Nigeria, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Innanzitutto, tengo a dire che sono felice per Victor. Leggi su tuttonapoli

cn1926it : #Osimhen, l'ex allenatore: 'Scriverà la storia del #Napoli, merita fiducia' - Salvato95551627 : RT @kisskissnapoli: OSIMHEN, L'EX ALLENATORE U17 NIGERIA EMMANUEL AMUNIKE: 'NAPOLI SCELTA GIUSTA PER VICTOR, RISOLVERA' I PROBLEMI IN ATTAC… - Diego31883 : RT @kisskissnapoli: OSIMHEN, L'EX ALLENATORE U17 NIGERIA EMMANUEL AMUNIKE: 'NAPOLI SCELTA GIUSTA PER VICTOR, RISOLVERA' I PROBLEMI IN ATTAC… - sportli26181512 : Osimhen, parla Amunike: '#Napoli? È la scelta giusta, può scrivere la storia': L'ex allenatore dell'attaccante: 'Ha… - kisskissnapoli : OSIMHEN, L'EX ALLENATORE U17 NIGERIA EMMANUEL AMUNIKE: 'NAPOLI SCELTA GIUSTA PER VICTOR, RISOLVERA' I PROBLEMI IN A… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen allenatore Osimhen, l'allenatore alle giovanili della Nigeria: "Risolverà i problemi del Napoli!" Tutto Napoli Osimhen, Amunike: "Colpo straordinario, risolverà i problemi del Napoli!"

Victor Osimhen diventerà presto un calciatore del Napoli, l'ex allenatore della Nigeria Under 15 ha parlato a Kiss Kiss Napoli. ?Emmanuel Amunike, ex allenatore di Osimhen nella Nazionale Nigeriana Un ...

Osimhen, l'allenatore alle giovanili della Nigeria: "Risolverà i problemi del Napoli!"

Emmanuel Amunike, ex allenatore di Osimhen alle giovanili della Nazionale della Nigeria, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Emmanuel Amunike, ex allenatore di Osimhen alle giovanili de ...

Victor Osimhen diventerà presto un calciatore del Napoli, l'ex allenatore della Nigeria Under 15 ha parlato a Kiss Kiss Napoli. ?Emmanuel Amunike, ex allenatore di Osimhen nella Nazionale Nigeriana Un ...Emmanuel Amunike, ex allenatore di Osimhen alle giovanili della Nazionale della Nigeria, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Emmanuel Amunike, ex allenatore di Osimhen alle giovanili de ...