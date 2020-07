Migranti tentano la fuga dalla Libia per imbarcarsi: uccisi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tre Migranti sudanesi sono stati uccisi, e altri quattro feriti, in una sparatoria avvenuta a Khums, est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. L’Italia ha chiesto aiuto (non gratuito) alla Libia affinché controlli la fuga di Migranti su barconi e barchini verso il nostro Paese. Ma se fermarli vuol dire ucciderli, allora l’emergenza immigrazione è sfuggita di mano un pò a tutti. Tre Migranti sudanesi sono stati uccisi, e altri quattro feriti, in una sparatoria avvenuta a Khums, est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco. I Migranti erano stati intercettati in mare e riportati a terra dalla Guardia Costiera libica. Lo ha reso noto L’Oim riferendo che “le ... Leggi su chenews

