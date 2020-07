Migranti e coronavirus: Presidente Piemonte e Bernini accusano Lamorgese, in Sicilia 6 positivi, a Malta addirittura 66 (Di mercoledì 29 luglio 2020) A conferma delle proteste in tutta l'isola per gli arrivi incessanti di clandestini, molti dei quali positivi, la Regione Siciliana rende noto che si contano oggi 18 nuovi positivi al Covid 19, tra loro ci sono 6 Migranti della provincia di Ragusa Leggi su firenzepost

SkyTG24 : Coronavirus, Nicola Fratoianni a Sky TG24: 'Pandemia è ancora emergenza, migranti no' - Open_gol : L’epidemiologo Pregliasco: «I migranti portano il Coronavirus? Rischio solo potenziale: temo più i manager in busin… - fanpage : Nessuno dei migranti è contagiato #COVID?19 #27luglio - Luciano06815942 : RT @VittorioDeSant7: DI CAXXATE NE HA COMBINATE TANTE. MA QUESTA È LA PIÙ GRANDE STRONZATA DELLA VERGOGNOSA POLITICA Migranti e coronavi… - FirenzePost : Migranti e coronavirus: Presidente Piemonte e Bernini accusano Lamorgese, in Sicilia 6 positivi, a Malta addirittur… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti coronavirus I migranti portano il covid-19? Internazionale Mellone annuncia 3 nuovi casi di SARS-CoV-2 a Nardò: salgono a 5 i positivi di oggi nel Salento

SALENTO – Ai due tamponi positivi della mattinata, un uomo di Uggiano la Chiesa classe ‘41 e un altro paziente di Martano, si aggiungono altri tre casi di Covid-19 a Nardò. “Il sistema di prevenzione ...

Migranti, altri sbarchi e fughe in Sicilia. Musumeci: "Hot spot focolai. È delitto di Stato"

Approdi anche nel Ragusano. Mentre nell'hotspot di Pozzallo i positivi al coronavirus sono saliti a 17 e uno è stato individuato a Lampedusa. Non solo Sicilia. Dall'Algeria il flusso di migranti in ...

SALENTO – Ai due tamponi positivi della mattinata, un uomo di Uggiano la Chiesa classe ‘41 e un altro paziente di Martano, si aggiungono altri tre casi di Covid-19 a Nardò. “Il sistema di prevenzione ...Approdi anche nel Ragusano. Mentre nell'hotspot di Pozzallo i positivi al coronavirus sono saliti a 17 e uno è stato individuato a Lampedusa. Non solo Sicilia. Dall'Algeria il flusso di migranti in ...