Lutto per Antonio Cabrini, è morto il fratello Ettore (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lutto per la famiglia Cabrini che perde Ettore a causa di un malore improvviso. Il fratello di Antonio Cabrini è scomparso pochi giorni dopo aver compiuto 66 anni. Ettore era un imprenditore e viveva a Cremona dove gestiva un locale dopo aver lavorato in passato nell’azienda agricola di famiglia a Castelverde. Dopo il malore giunto alle ore 9.00 di mattina, Ettore è stato portato in ospedale, ma i tentativi di rianimarlo non sono stati sufficienti. Antonio ha subito raggiunto la madre ed interrogato sul Lutto ha detto: “È difficile parlare in questo momento. Ero molto legato a mio fratello e siamo sempre stati molto uniti, anche quando gli ... Leggi su sportface

TorinoFC_1906 : Il Presidente Urbano Cairo, il Torino Football Club e tutto il mondo granata in lutto per la scomparsa di Sergio Va… - TorinoFC_1906 : In memoria di Sergio Vatta, grandissimo Maestro per generazioni di ragazzi nel Settore giovanile del Torino, domeni… - CorSport : Lutto per #Cabrini: morto il fratello Ettore ?? - andtomasella : Concluso il Consiglio comunale, accelerati tempi per partecipare a lutto cittadino - leone52641 : RT @PAOLO21071966: Ho avuto qualche ora fa in lutto in famiglia quindi non parteciperò per ora a certe discussioni... scusatemi a presto -