Lecce, Liverani: "Salvezza? Credo ancora nelle favole" (Di mercoledì 29 luglio 2020) UDINE - " Quando una squadra come la nostra gioca un certo calcio vuol dire che ha cuore, qualità e crede in quello che fa ". Così Fabio Liverani , a Sky, dopo la fondamentale vittoria del suo Lecce a ... Leggi su corrieredellosport

SalentoSport : #LECCE – #Liverani ci crede, sino all’ultimo: “Sarà una sfida bellissima, la salvezza sarebbe la mia più grande imp… - Marina155892Mar : Udinese Lecce è stata una partita combattuta fino all'ultimo respiro dai pugliesi. Liverani nel finale sembrava ind… - sportli26181512 : #Lecce, Liverani: 'Salvezza? Credo ancora nelle favole': Il tecnico: 'La mia squadra ha un'anima, spero in un final… - tomaso_palli : #Lecce • Non so come finirà ma i complimenti a #Liverani sono d’obbligo per un gioco che, fin da inizio stagione, h… - sportface2016 : #UdineseLecce: le dichiarazioni di #Liverani nel post-partita -