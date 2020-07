Il mercato in campo – Cremonese si aggrappa a Ciofani (Di mercoledì 29 luglio 2020) Da tanti anni la proprietà investe grossi capitali sul mercato, sulla carta costruisce organici di primo livello, i risultati in campo si rivelano però assai deludenti e gli obiettivi minimi diventano quelli stagionali. Ci stiamo riferendo alla Cremonese, reduce dall’ennesima deludente annata, conclusa con il raggiungimento della salvezza a 90′ dal termine della regular season, mentre ad inizio campionato gran parte di tifosi e addetti ai lavori la inserivano di diritto tra le potenziali protagoniste. Un mercato estivo da copertina, con la coppia offensiva Ciofani – Ceravolo che prometteva goal a raffica, una finestra invernale vissuta con ulteriori interventi di grosso spessore nel tentativo di rimettere in sesto il campionato, nutrendo ancora speranze di inserirsi ... Leggi su alfredopedulla

Benevento, Foggia: "Glik è un leader. Remy? Puntiamo ancora su di lui"

Dopo la vittoria del campionato di Serie B, stasera la consegna del trofeo che verrà assegnato al Benevento. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo giallorosso Pasquale Foggia ha ...

