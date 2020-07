Il Ghisa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani. Ingredienti 1,5 cl di succo di limone 1,5 cl di succo d’ananas 3 cl di Tequila Top di cedrata Tassoni Crusta di sale nero delle Hawaii Bicchiere: high ball Tecnica: build up Nessun garnish La ricetta è di Le Biciclette Art Bar e Bistrot di Milano L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta

