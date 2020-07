Ibra show e il Milan non si ferma più, Sampdoria battuta 4-1 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Altra doppietta di Ibrahimovic e altri tre punti portati a casa dal Milan. I rossoneri espugnano Marassi con un netto 4-1, in gol anche Calhanoglu e Leao Milan straripante a Genova. Senza dare l’impressione di sforzarsi più di tanto, i rossoneri vincono 4-1 contro la Sampdoria grazie alla doppietta di Ibrahimovic e i gol di Calhanoglu e Rafael Leao e si regalano qualche ora aggiuntiva di speranza di arrivare in Europa League senza passare dai preliminari. Per i blucerchiati gol dell’esordiente Askildsen. La Partita Pronti via e il Milan trova subito il gol del vantaggio grazie ad Ibrahimovic che di testa sfrutta un cross nato da una splendida giocata di Rebic. I rossoneri sembrano inarrestabili nel primo quarto d’ora, fabbricando azioni da gol ... Leggi su zon

