Gianrico Tedeschi, un secolo da gigante del palcoscenico - (Di mercoledì 29 luglio 2020) Stefania Vitulli È morto a cento anni (compiuti in aprile) il decano del teatro italiano: da Strehler a "Carosello", uno stile unico Era l'attore che almeno cinque generazioni hanno imparato a conoscere spesso alla loro prima prova da spettatori, che si trattasse di spettacoli leggeri o impegnati, di teatro o di televisione, perché aveva fatto di un eclettismo di cifra personalissima e squisita la sua bandiera mattatoriale. Si è spento l'altroieri sera a 100 anni compiuti - lo scorso 20 aprile - Gianrico Tedeschi, nella sua casa di Crabbia a Pettenasco, in provincia di Novara, a pochi giorni dal compleanno di un'altra stella milanese sua coetanea, Franca Valeri, che celebrerà il secolo di vita il 31 luglio. Non è solo un gigante del palcoscenico a dirci ... Leggi su ilgiornale

