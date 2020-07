Gasperini: “I numeri dicono che è una grande Atalanta” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gian Piero Gasperini dopo la vittoria in rimonta contro il Parma, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dell’Atalanta: “Questa è stata una vittoria voluta nel secondo tempo, abbiamo ribaltato una partita difficile. Forse è stata la peggiore partita che abbiamo fatto nel primo tempo, sembrava ci fosse molta fatica e non il solito spirito. Invece abbiamo reagito molto bene e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Malinovskyi e Gomez? Noi abbiamo queste risorse, la fiducia cresce quando si gioca così. Potevamo fare gol in più occasioni e poi quando la squadra si stende riesce a creare. Inter? E’ una partita decisiva, siamo tutti lì vicinissimi. Giocheremo in contemporanea e si può passare dal secondo al quarto posto in un niente. Lo dicono i numeri che è una ... Leggi su alfredopedulla

Mediagol : #VIDEO #Atalanta, tutti i record della Dea: #Gasperini e i numeri da favola della compagine bergamasca - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Atalanta da record, i numeri di un’altra stagione oltre i limiti - JohnsonPilla : RT @DiMarzio: #Atalanta da record, i numeri di un’altra stagione oltre i limiti - DiMarzio : #Atalanta da record, i numeri di un’altra stagione oltre i limiti - sportli26181512 : Serie A, 35^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche: Cristiano Ronaldo insegue il record di Felic… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini numeri Gasperini: “I numeri dicono che è una grande Atalanta” alfredopedulla.com Fantacalcio, finalmente Gomez! Non segnava in campionato dal 6 gennaio

Gomez migliora così ulteriormente i suoi già stellari numeri al Fantacalcio: 7 gol, 13 assist (di cui uno da fermo) e una fanta-media abbondantemente sopra il 7.5. A livello di passaggi vincenti gli è ...

Conte: "Noi miglior difesa e 2° miglior attacco. Ora testa all'Atalanta"

Conte: "Noi miglior difesa e 2° miglior attacco. Ora testa all'Atalanta" Conte batte con la sua Inter il Napoli di Gattuso per 2-0 ed è soddisfatto dei numeri della sua squadra. Il pensiero, però, va ...

Gomez migliora così ulteriormente i suoi già stellari numeri al Fantacalcio: 7 gol, 13 assist (di cui uno da fermo) e una fanta-media abbondantemente sopra il 7.5. A livello di passaggi vincenti gli è ...Conte: "Noi miglior difesa e 2° miglior attacco. Ora testa all'Atalanta" Conte batte con la sua Inter il Napoli di Gattuso per 2-0 ed è soddisfatto dei numeri della sua squadra. Il pensiero, però, va ...