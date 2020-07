Furia Meloni: “Rincorrevate le persone in spiaggia e lasciate gli immigrati violare la quarantena. Pazzi irresponsabili” (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – “Con quale faccia avete multato i commercianti che scendevano in piazza chiedendo aiuto in modo composto, con quale faccia chiudete le attività di chi non mantiene il distanziamento, con quale faccia rincorrevate le persone sulle spiagge e oggi consentite a migliaia di immigrati clandestini di entrare sul territorio italiano violando i nostri confini per poi violare la quarantena andandosene a zonzo anche quando sono contagiati”. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, lo ha detto nell’Aula della Camera nel corso della discussione generale seguita all’informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla proroga dello stato d’emergenza al 31 ottobre. Leggi su dire

