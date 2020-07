Firenze, crolla parapetto da un palazzo in Oltrarno. Strada chiusa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Paura questa mattina in via delle Caldaie . Il parapetto di un terrazzo di un appartamento al quarto piano è crollato improvvisamente. La struttura è precipitata sul tetto di un fabbricato adiacente ... Leggi su lanazione

toscanamedianew : Covid, pelletteria in crisi, produzione dimezzata -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze crolla Firenze, crolla parapetto da un palazzo in Oltrarno. Strada chiusa La Nazione Firenze, crolla parapetto da un palazzo in Oltrarno. Strada chiusa

Firenze, 29 luglio 2020 - Paura questa mattina in via delle Caldaie. Il parapetto di un terrazzo di un appartamento al quarto piano è crollato improvvisamente. La struttura è precipitata sul tetto di ...

Firenze, crollo del parapetto di un terrazzo: chiusa via delle Caldaie

Intervento dei vigili del fuoco per il crollo di un parapetto di un terrazzo di un edificio di civile abitazione. L'episodio, riferiscono i vigili del fuoco, è avvenuto in via delle Caldaie. La strutt ...

Firenze, 29 luglio 2020 - Paura questa mattina in via delle Caldaie. Il parapetto di un terrazzo di un appartamento al quarto piano è crollato improvvisamente. La struttura è precipitata sul tetto di ...Intervento dei vigili del fuoco per il crollo di un parapetto di un terrazzo di un edificio di civile abitazione. L'episodio, riferiscono i vigili del fuoco, è avvenuto in via delle Caldaie. La strutt ...