Ever Forward: Data di uscita annunciata (Di mercoledì 29 luglio 2020) Pathea Games, l’azienda che ha creato il gioco di ruolo sandbox “My Time at Portia”, è lieta di annunciare che il suo gioco di rompicapo e avventura in 3D, Ever Forward, arriverà su Steam (PC) il 13 agosto. Ever Forward racconta la storia di Maya, una ragazzina smarrita in uno strano mondo tra realtà e fantasia. La storia spingerà i giocatori a osservare l’ambiente e ad avvalersi di abilità e intelligenza per risolvere i rompicapo e scoprire il passato misterioso di Maya e i segreti oscuri in esso sepolti. Ever Forward cattura l’essenza di titoli come Journey e Portal e la unisce al suo universo misterioso e all’azione di gioco stimolante. Il gioco è stato in sviluppo negli ultimi tre ... Leggi su gamerbrain

