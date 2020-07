Elisabetta Gregoraci: flirt con Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nuovo amore all’orizzonte per Elisabetta Gregoraci. Come riporta il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio, la conduttrice di Battiti Live starebbe flirtando da settimane con Matteo Mammì. Il dirigente Sky non è nuovo alla cronaca rosa: per anni è stato il fidanzato di Diletta Leotta. La relazione tra i due si … L'articolo Elisabetta Gregoraci: flirt con Matteo Mammì, ex fidanzato di Diletta Leotta proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

