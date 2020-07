Eiyuden Chronicle, successore spirituale di Suikoden, potrebbe ottenere un sequel a seconda del finanziamento (Di mercoledì 29 luglio 2020) Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes recentemente è stato completamente finanziato in sole tre ore, grazie anche all'hype dei fan che hanno sempre voluto un successore spirituale di Suikoden. Ciò suggerisce che la serie originale avviata dal game designer Yoshitaka Murayama aveva sicuramente molti fan. Ad ogni modo, lo studio di sviluppo ha creato nuovi stretch goal, tra cui una modalità "new game plus", un sistema di gilde, un minigioco sulla pesca e molto altro.A tal proposito, anche se Eiyuden Chronicle non è ancora uscito ed è proprio agli inizi del suo sviluppo, i fan domandano già un sequel agli sviluppatori. In un'intervista, il game designer Yoshitaka Murayama ha dichiarato di non voler illudere i fan su un ... Leggi su eurogamer

