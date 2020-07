“È già finita con Gianmaria Antinolfi”. E accanto a Belen Rodriguez spunta il bell’attore 29enne (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sembrava la coppia dell’estate, ma a quanto pare è già finita. La storia tra l’esplosiva Belen Rodriguez ed il manager Gianmaria Antinolfi, iniziata durante un weekend a Capri qualche settimana è arrivata al capolinea. Lo riporta il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, da sempre molto vicino alla showgirl argentina. La fine del matrimonio con Stefano De Martino potrebbe aver lasciato più di qualche strascico nella mente e nel cuore di Belen che forse in questo momento non si sente pronta per un’altra storia seria. O magari è stato Antinolfi a non reggere la pressione di stare con una persona tanto seguita da paparazzi e giornali e sempre al centro dell’attenzione. Fatto sta che alla bella soubrette non mancano di certo gli ... Leggi su caffeinamagazine

NetflixIT : Tutti abbiamo quell’amico che ti dice: “Oh, devi troppo vedere 'sta serie”. Ma quella serie tu l’hai già finita. An… - StefanoGuerrera : cioè facendo due calcoli veloci l’estate è già finita - backvtoyou : RT @NetflixIT: Tutti abbiamo quell’amico che ti dice: “Oh, devi troppo vedere 'sta serie”. Ma quella serie tu l’hai già finita. Anche se er… - Cristian161070 : @Gazzetta_it Non è ancora finita la stagione e già spingere le nostre avversarie? Da 9 anni vi rode??? - Cami71Michele : @crispymcwerda @catiadgd @overallbi Nelle regioni di confine (almeno la mia) si fanno controlli a raffica perché al… -

Ultime Notizie dalla rete : già finita «Vietare il trasloco a Modena». Dig, Riccione porta il festival in tribunale Corriere della Sera