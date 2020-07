David Silva alla Lazio: quanto c’è di vero (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il sogno è divampato in un attimo. David Silva alla Lazio, una notizia nata da un Tweet del giornalista Alessio Buzzanca e poi confermata in Spagna dal quotidiano As. Un incontro tra Tare e il giocatore in una notte di mezza estate. A Roma, dove il ds vorrebbe portare lo spagnolo, protagonista con il Manchester City di una stagione da protagonista. E allora sì che si può sognare. Certo, molte situazioni vanno prima chiarite prima di poter dare per concreto l’interessamento dei biancocelesti. La prima, la più importante: David Silva guadagna tantissimo. E in più si libererà a zero (ha annunciato il suo addio al Manchester City a fine stagione), motivo per cui potrebbe chiedere un ingaggio maggiore a fronte di un esborso economico nullo per ... Leggi su italiasera

