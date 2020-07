Da Tor Bella Monaca a Fiumicino per spacciare più ‘tranquillamente’: nei guai una coppia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nel primo pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato il Commissariato di Fiumicino, diretto da Catello Somma, hanno proceduto all’arresto di un romano di 31 anni, con precedenti di polizia specifici, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti L’uomo era stato sorpreso in via del Faro con alcune dosi di cocaina. Successivamente, nella sua abitazione, poco distante dal luogo in cui era avvenuto il controllo, sono state rinvenute altre 56 dosi dello stesso stupefacente, per un totale di circa 60 gr., un’ottantina di grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento nonché un migliaio di euro in contanti provento dello spaccio. Per lo stesso reato è stata denunciata in stato di libertà anche la compagna dell’arrestato, una ventottenne romana con ... Leggi su ilcorrieredellacitta

