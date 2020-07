Castellacci: «Gravina ha ragione, problematico proseguire con questo protocollo» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Enrico Castellacci è parlato dei problemi del protocollo in vista della prossima stagione Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana e attuale presidente dei Medici del Calcio, ha parlato ai microfoni di Rai Sport del problema protocollo per la prossima stagione posto anche da Gabriele Gravina. PROBLEMA protocollo – «Negli ultimi mesi non siamo stati in perfetta sintonia col presidente Gravina, ma in questo caso gli do tutto il mio appoggio. Sarebbe problematico andare avanti con l’attuale protocollo, stilato in emergenza e in cui si prevede di fare tamponi ogni 4 giorni: sarebbe estremamente traumatico per i calciatori dal punto di vista fisico ed economico per le ... Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Castellacci: 'Gravina ha ragione, problematico proseguire con questo protocollo. E riaprirei gli stadi' - tuttoreggina : Castellacci: '#Gravina ha ragione: rivedere i protocolli. Si ai tifosi allo stadio' - sportface2016 : #calcio | Le dichiarazioni dell'ex medico della Nazionale Enrico #Castellacci - RaiSport : Il prof. #Castellacci: 'Ha ragione #Gravina, il protocollo va cambiato' ?? -