Caso camici | trovati capi mancanti in sede Dama

Milano, 29 lug. (Adnkronos) – Sono stati trovati nei magazzini della Dama i 25mila camici per operatori sanitari che facevano parte dell'ordine da 75mila pezzi commissionato alla società di proprietà di , da parte di Aria, la centrale acquisti di Regione Lombardia. I 25mila camici, trovati dai finanzieri nel corso della perquisizione condotta ieri sera fino a tarda ora nella sede della Dama, secondo quanto si apprende da fonti investigative, completano l'ordine datato 16 aprile 2020 e rappresentano gli indumenti mai consegnati dalla ditta varesina al Pirellone dopo la trasformazione del contratto tra i due enti da vendita a donazione a causa del conflitto di interessi tra Dini e Fontana, circostanza che ha portato la procura di ...

Sono stati trovati nei magazzini della Dama i 25mila camici per operatori sanitari che facevano parte dell’ordine da 75mila pezzi commissionato alla società di proprietà di Andrea Dini, cognato del go ...Per il governatore il caso nasce “dalla più faziosa informazione”, perché “tutte e cinque le aziende che avevano dato disponibilità alle forniture sono state tutte coinvolte”. Fontana ha riferito in A ...