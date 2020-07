Calciomercato – Il Napoli offre alla Roma 2 giocatori per arrivare a Cenzig Under (Di mercoledì 29 luglio 2020) Calciomercato, il Napoli offre alla Roma 2 giocatori per arrivare a Cenzig Under Per sostituire Jose Maria Callejon, ormai sicuro partente, il nome caldo è … L'articolo Calciomercato – Il Napoli offre alla Roma 2 giocatori per arrivare a Cenzig Under proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus vuole l'attaccante del #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, interamente definito l'acquisto di #Osimhen: tutto quello che c'è da sapere - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Domani Osimhen al Napoli: al Lille 50 milioni più bonus Per il giocatore contratto quinquennale a… - news24_napoli : Calciomercato Milan, i rossoneri non dimenticano Deulofeu - news24_napoli : Calciomercato Milan – Nuova idea per la fascia sinistra -