Calciatore del Siviglia positivo: salterà il match con la Roma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Questo articolo Calciatore del Siviglia positivo: salterà il match con la Roma . La situazione in Spagna è sempre molto complicata è difficile. Ed ecco che è stato trovato un Calciatore del Siviglia positivo. La situazione del Coronavirus in Spagna è sempre molto delicata, complicata e difficile. Un qualcosa di davvero drammatico e che potrebbe condizionare molte cose, tra cui il mondo del calcio. Questo anche perché la … Leggi su youmovies

