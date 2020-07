Arriva il caldo africano: ecco le 10 città più calde (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alessandro Ferro La prima ondata di caldo africano sull'Italia fa scattare il bollino rosso su molte città dove si toccheranno punte di 38-40°C all'ombra tra domani e domenica. Possibile cambiamento da lunedì con fenomeni intensi al Centro-Nord e vistoso calo termico Finora l'estate ci aveva graziato ma adesso fa sul serio: la prima ondata di calore è già realtà sull'Italia ma l'anticiclone africano farà sul serio soprattutto da domani e per tutto il fine settimana. Il caldo non darà tregua e sarà intenso, fastidioso e persistente soprattutto sulle aree lontane dal mare. Bollino rosso per 10 città Sarà caldo, afoso ed a tratti insopportabile e con valori che toccheranno punte di 40°C. Domani sarà la giornata ... Leggi su ilgiornale

Nuova ondata di caldo sul nostro Paese. Le temperature si alzeranno oltre i 30 gradi in numerose aree dello Stivale, nonostante non splenderà ovunque il sole. Poi venerdì 31 sarà una giornata da bolli ...

ASCOLI - L’arrivo del caldo africano previsto per i prossimi giorni aggrava ancor di più la crisi idrica che attanaglia il Piceno. La risorsa idrica a disposizione è piuttosto limitata e per questo da ...

