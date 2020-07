Allarme Android: disinstallate queste applicazioni (Di mercoledì 29 luglio 2020) Allarme Android. La società White Ops, specializzata nel settore della cybersecurity, ha redatto un report in cui dichiara di aver scoperto 19 applicazioni nello Store di Google, che contengono adware al loro interno. queste app sono state segnalate a Google, che le ha eliminate dal Play Store, ma gli utenti dovranno disinstallarle manualmente. La procedura non è difficile, e soprattutto ora che la lista delle app è stata pubblicata, sarà più semplice scovarle ed eliminarle. Gli adware sono virus che agiscono nel momento in cui l’utente scarica l’applicazione infetta. Non appena la si apre, questa farà apparire pubblicità sullo schermo dello smartphone per far accumulare il maggior numero di click e guadagnare cifre pari anche a centinaia di euro al ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Allarme Android Adware preinstallato nei dispositivi Android, scatta l'allarme CorCom WhatsApp, l’allarme resta alto: servizio ancora a rischio chiusura

WhatsApp è stata importante come non mai durante le settimane del lockdown, qui in Italia, per l’emergenza Coronavirus. Nel nostro paese, come in altre parti del mondo, proprio grazie alla chat di mes ...

Ministero della Salute: rischio chimico per yogurt in questi negozi

Il Ministero della Salute ha diramato un allarme della massima urgenza per due yogurt finiti sulle tavole degli italiani. I prodotti sono stati ritirati dal mercato ma non è impossibile che ne disponi ...

WhatsApp è stata importante come non mai durante le settimane del lockdown, qui in Italia, per l’emergenza Coronavirus. Nel nostro paese, come in altre parti del mondo, proprio grazie alla chat di mes ...Il Ministero della Salute ha diramato un allarme della massima urgenza per due yogurt finiti sulle tavole degli italiani. I prodotti sono stati ritirati dal mercato ma non è impossibile che ne disponi ...