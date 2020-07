Uomini e Donne, Giorgio Manetti: “Non tornerò più in quello studio!” Cosa è successo? (Di martedì 28 luglio 2020) Giorgio Manetti ex cavaliere storico del trono over di Uomini e Donne e fidanzato d’eccellenza, anche se per un breve periodo di Gemma Galgani, getta alcune ombre sulla gestione del programma da parte della redazione. Manetti ammette che Uomini e Donne gli ha dato una popolarità indifferente tanto che oggi è potuto tornare al teatro la sua passione principale, ma evidenzia anche che ci sono state alcune dinamiche che non ha condiviso. In un’intervista a Il Giornale Giorgio Manetti ha affermato che non tornerà nello studio di Uomini e Donne, alcune dinamiche a suo avviso sono decise dalla redazione a priori: “Ad un certo punto ti rompi e arrivi ad un bivio, o ... Leggi su quotidianpost

GiovanniToti : Questa sera diciamo grazie a tutti coloro che stanno compiendo un’impresa straordinaria: restituire a Genova e la L… - robersperanza : A Brescia. In Piazza della Loggia. Per dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale. - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - agentsrvmanoff : @aleunamee perché è un movimento che nasce per noi donne, in quanto oppresse dal patriarcato e dagli uomini, e gli… - infoitcultura : Uomini e Donne: segnalazione su un ex tronista di Maria De Filippi -