Trema il popolare show di Ellen DeGeneres: accuse di razzismo e abusi sui dipendenti. Avviata un’indagine interna (Di martedì 28 luglio 2020) abusi ed episodi di razzismo. In sintesi, sono queste le accuse alla base del polverone che si sta abbattendo nei confronti di uno degli show più seguiti d’America: il The Ellen DeGeneres show. A scatenare la bufera, un articolo scritto dal quotidiano online Buzz. Il sito racconta di aver raccolto una decina di testimonianze da dipendenti o ex dipendenti della produzione del programma. Tutti i racconti hanno un unico comune denominatore: parlano di un «ambiente di lavoro tossico». Nelle ultime ore, il sito Variety ha fatto sapere che la WarnerMedia avrebbe avviato «un’indagine interna». Le testimonianze Il razzismo Non ci sarebbero solo i soprusi e ... Leggi su open.online

“Napoli 1534. Tra moresche e villanelle” il nuovo disco della NCCP vince, come miglior album in dialetto, la targa Tenco. Il coronamento di una lunga e ricca carriera che ci ha regalato attraverso par ...

Assalto con eslposivo al bancomat della Popolare di Collecorvino

E' tornata in Abruzzo la banda del bancomat, nella notte i malviventi hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della Banca Popolare di Bari di Collecorvino, sulla strada statale 151 L'esplosione è ...

